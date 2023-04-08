Россияне скоро не смогут собрать свою «монополию» РБК: в магазинах заканчиваются запасы настольной игры «Монополия»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских магазинах начали заканчиваться комплекты настольной игры «Монополия», сообщает РБК. Так, ее уже нельзя заказать в магазинах сети «Мосигра» и Hobby Games, запасов товара на складах уже нет.

Как рассказал представитель «Мосигры», производитель «Монополии», компания Hasbro, прекратил поставки настольных игр в 2022 году. Будут ли они возобновлены позднее, неизвестно. Параллельный импорт также не поможет в пополнении запасов, поскольку правила игры и элементы набора необходимо переводить на русский язык.

Работник магазина «Интеллект-игрушка» также сообщил, что запасы игры закончились, компания оформила заказ у поставщиков. В «Детском мире» рассказали, что комплекты игры имеются в наличии, однако это все запасы с 2022 года.

В популярных маркетплейсах Ozon и Wildberries игра также остается в наличии, однако цена настоящих комплектов начинается от трех тысяч рублей. Также продаются наборы за 500 рублей, но, по словам покупателей, они являются поддельными.

Ранее сообщалось о создании новой версии игры «Монополия» с достопримечательностями Сергиева Посада. По словам соавтора игры Александра Горького, игроки теперь могут торговать знаковыми объектами муниципалитета и расплачиваться купюрами с изображением глав округа. Он добавил, что разрешение использовать образы глав городского округа получено заранее.