Новую версию игры «Монополия» посвятили Сергиеву Посаду

Игра «Монополия» / Фото pixabay.com

Новую версию игры «Монополия» посвятили достопримечательностям Сергиева Посада, сообщает РИАМО. Игроки теперь могут торговать знаковыми объектами муниципалитета и расплачиваться купюрами с изображением глав округа.

На карточках-заданиях описаны ситуации, которые со 100-процентной уверенностью вызовут улыбку у тех, кто решит поиграть в нашу «Монополию». Это отличный подарок для друзей, особенно, если они, как и мы, всей душой любят Сергиев Посад, — рассказал соавтор игры Александр Горьков.

Он добавил, что разрешение использовать образы глав городского округа получено заранее.

Игра выпускается в лимитированной коллекции, которую перевыпустят, если будет спрос. Как рассказал журналистам житель города Александр Скобелев, игра захватывающая, интересная и позитивная. Он нашёл забавным, что можно купить, например, Загорский трубный завод или здание Музея игрушки.

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