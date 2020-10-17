В России за сутки от коронавируса вылечились 5377 человек

https://static.news.ru/photo/5e094ff8-1116-11eb-8ec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России из больниц по выздоровлении было выписано 5377 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 18 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

В общей сложности с болезнью в России справились 1 070 576 пациентов. Как отметили в оперштабе, за последние 24 часа на территории страны было выявлено 15 099 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 1 399 334 россиянина.

Кроме того, в течение прошедших суток в стране скончались 185 человек с COVID-19. Общее число жертв пандемии, таким образом, выросло до 24 187 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 4610 пациентам. За сутки из больниц выписали 1654 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, скончались 52 пациента.