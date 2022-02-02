В России вырос спрос на крепкий алкоголь в больших бутылках

В сетевых магазинах заметно растёт продажа на крепкий алкоголь в больших бутылках. Так в 2021 доля проданного алкоголя в бутылках объёмом 1 литр выросла на 30-60%. Доля такого формата в категории виски, ром и ликёры превышает 10%. Эксперты связывают такую тенденцию с возможностью покупателям сэкономить, так как алкогольная продукция объёмом 1 литр будет стоить дешевле, чем два по 0,5, пишет «Коммерсант».

В «Винлаб» сообщают о росте спроса на крепкий алкоголь в бутылках объёмом 1 литр в 2021 на 32%, в «Верном» на 37% «в деньгах» и на 74% в «штуках». Спрос на водку также вырос на 60%. Там считают, что покупки алкоголя в таких количествах способны сократить визиты в магазин, а также с желанием граждан сэкономить, покупая больше. Так в сети «Перекрёсток» водка стоит по 499-569 за 0,5 литра и 899 за 1 литр.

В «Ашане» также рассказали о скачке продаж алкогольной продукции в бутылках от 1 литра, но не называют цифр. Там связывают рост популярности спиртных напитков в больших бутылках с осложнившейся эпидемиологической обстановкой и снижение частоты посещений общественных мест.

Ранее Минфин подписал приказ о повышении минимальных отпускных цен на алкоголь. Минимальная отпускная цена водки теперь составит 214 рублей, розничная — 261 рубль. Для поставщиков бренди теперь стоит минимум 270 рублей вместо 256 рублей. А минимальная отпускная цена коньяка выросла на 19 рублей, до 371 рубля.