В России введут единый порядок досудебного урегулирования по кредитам Путин поручил установить единый порядок досудебного урегулирования по кредитам

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил установить до 1 мая 2024 года единый порядок досудебного урегулирования споров по кредитным долгам граждан, сообщается на сайте Кремля. Новые правила должны быть разработаны с учетом рекомендаций Центробанка.

Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление единого обязательного порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и гражданами в связи с задолженностью по кредитам (займам), — следует из поручения.

В рекомендации ЦБ РФ входит введение запрета на удовлетворение требований кредиторов в то время, пока спор еще не урегулирован. Кроме того, в ряде случаев планируется участие уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, говорится в документе.

Кроме того, правительство должно будет доработать процедуру внесудебного банкротства граждан. Ее следует максимально перевести в электронную форму.

Осенью 2023 года российские банки почти на четверть сократили выдачу потребительских кредитов. Это связано с ужесточением регулирования со стороны ЦБ: с 1 сентября были повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. Это означает, что финансовым организациям придется отчислять более крупную сумму в резервы для высокорисковых ссуд.