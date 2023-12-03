Российские банки стали выдавать меньше кредитов Российские банки почти на четверть сократили выдачу потребительских кредитов

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Российские банки осенью 2023 года почти на четверть сократили выдачу потребительских кредитов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Скоринг Бюро». Это связано с ужесточением регулирования со стороны ЦБ: с 1 сентября были повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. Это означает, что финансовым организациям придется отчислять более крупную сумму в резервы для высокорисковых ссуд.

В октябре банки выдали необеспеченные кредиты на 582,5 млрд рублей, что на 6% меньше, чем в сентябре, и на 22% меньше, чем в рекордном августе, — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердили в крупных банках.

Ранее сообщалось, что в России выросло число потенциальных банкротов. Отмечается, что на ноябрь 2023 года банкротство угрожает почти 20% заемщиков в России. Одновременно с этим число потенциальных неплательщиков среди такой категории граждан увеличилось на 11% и достигло 9,79 млн человек.

Аналитики отмечают, что банкротство также угрожает большому количеству микрофинансовых организаций (МФО). На начало ноября суммарная задолженность физических лиц, у которых просрочка по кредитам и займам составляла 90 дней и более, оказалась на уровне 6,33 трлн рублей.