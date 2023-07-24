В России увидели «израильский след» в атаках БПЛА на Москву и Крым Военный эксперт Кнутов: атаковавшие Москву и Крым БПЛА могли иметь израильское происхождение

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Комбинированный удар 17 украинских дронов по объектам в Крыму, а также серия попыток БПЛА атаковать Москву проводились аппаратами, которые похожи на устройства израильского производства, заявил в беседе с «Царьградом» военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, такие выводы можно сделать на основании полученных изображений остатков одного из дронов.

В свое время Израиль разрабатывал беспилотник, дрон-камикадзе для борьбы с системами противовоздушной обороны. <...> Единственное — там задние крылья были, скажем так, более треугольные, чем у этого. Но если смотреть характеристики, то дальность полета — 1000 км, — пояснил эксперт.

Кнутов добавил, что украинские беспилотники «Бобер» во многом имеют схожие характеристики с израильскими аппаратами.

Украина заявила, что и «Бобер» тоже где-то имеет дальность тысячу километров. По характеристикам, которые частично можно найти в украинских СМИ, многое совпадает. <...> По-видимому, это израильтяне помогали либо с их согласия какие-то элементы были скопированы, — предположил специалист.

Ранее свидетельница атаки украинского беспилотника в Москве рассказала о последствиях произошедшего. По словам женщины, в ее квартире на Комсомольском проспекте взрывной волной выбило окна.