В прошлом году жители России совершили в состоянии наркотического опьянения почти 10 тысяч преступлений. Это на 31% меньше, чем в 2018 году (14,5 тысячи). С соответствующими данными МВД России ознакомился NEWS.ru.

Наиболее число такого рода преступлений отмечается в Московской области (одна тысяча), Москве (871) и Санкт-Петербурге (519). Несколько меньше — в Татарстане (420) и Челябинской области (420).

Вместе с тем, реже всего нарушали закон под действием наркотиков в Еврейской автономной области (одно преступление), Республике Алтай (одно преступление) и Чечне (восемь преступлений). Тогда как в Чукотском и Ненецком автономных округах таких случаев не было зафиксировано вовсе.

Показатели в статистике могли снизиться из-за уменьшения количества проверок преступников на наркотические вещества, полагает бывший сотрудник ГУУР МВД СССР, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов. По его словам, правоохранители не всегда отправляют проступившихся на исследование в наркологический диспансер. Причиной этому может быть территориальная недоступность таких учреждений, либо отсутствие внешних признаков употребления наркотиков.

Ранее глава Верховного суда составил портрет типичного российского преступника. Так, значительная часть уголовных преступников в России не имеют работы, ранее судимы и страдают алкогольной зависимостью.