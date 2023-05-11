Стало известно о скачке спроса и ценах на строительство бань в России «Авито Услуги»: спрос на услуги по строительству бань в России вырос на 18%

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Россияне из-за все более частого отдыха на дачах все чаще начинают строить бани. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги». В марте-апреле 2023 года спрос на возведение бань и саун в России вырос на 18% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Уже в начале строительного сезона, в марте-апреле 2023 года, спрос на услуги по возведению бань и саун вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на услуги отделки — сразу на 57%. Значительно выросло и число предложений по строительству от бригад и частных мастеров — почти в полтора раза (+43%) за год. Эксперты ожидают дальнейший рост популярности таких услуг, — сказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

В среднем цены на строительство бани «под ключ» составили от 400 тыс. рублей, а итоговая стоимость будет зависеть от выбранной технологии строительства, используемых материалов и комплектации. Самый экономичный вариант — строительство «бань-бочек», цены на которые в среднем составляют от 100 тыс. рублей. Каркасная баня обойдется в сумму от 250 тыс. рублей, установка сооружения из готового стенового комплекта — от 300 тыс. рублей. Просторные бани с большим количеством помещений или двухэтажные бани можно построить за 1 млн рублей и дороже.

«В случае строительства бани из сруба строительство «под усадку» может быть несколько более выгодным вариантом по сравнению с возведением бани „под ключ“: владелец может покупать материалы и финансировать строительство поэтапно», — дают совет на «Авито Услугах».

Ранее стало известно, что в этом апреле по сравнению с апрелем прошлого года спрос на строительство домов и дач «под ключ» (от подготовки участка до внутренней отделки) вырос на 117% в Москве и на 25% в Санкт-Петербурге.