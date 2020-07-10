В России провели более 22,3 млн тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/2ac863ae-c283-11ea-a3aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России с начала пандемии провели более 22,3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 10 июля сообщили представители Роспотребнадзора.

За прошедшие 24 часа в стране провели 308 тысяч исследований.

К 10 июля проведено свыше 22,3 млн тестов на коронавирус. Всего в России под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрения на COVID-19 сейчас находятся 278 410 человек, — передаёт сообщение Роспотребнадзора РБК.

По последней информации, в РФ более 707 тысяч человек заразились коронавирусом. Свыше 481 тысячи пациентов выздоровели, 10,8 тысяч россиян стали жертвами пандемии.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,2 млн человек по всему миру, более 554 тысяч умерли, 6,7 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире: по данным на 9 июля выявлен 707 301 инфицированный. При этом суточный прирост заражённых коронавирусом в России не снижается более двух недель.

Как ранее передавал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что вторая волна COVID-19 может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся.