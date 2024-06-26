Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выдал разрешение на клинические исследования препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, передает ТАСС. На доклиническом этапе препарат показал положительные результаты в исследованиях безопасности, токсичности и эффективности на моделях.
Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного, — рассказал Мурашко.
По словам министра, в рамках клинических испытаний на здоровых добровольцах специалисты оценят профиль безопасности препарата, распределение лекарства по организму способы и сроки его выведения организмом. Только после этого к исследованиям привлекут пациентов с ботулизмом.
Ранее заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Дмитрий Щебляков заявил, что специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма. По его словам, клиническое исследование может завершиться в 2025 году.