В России проведут клинические испытания препарата от ботулизма Минздрав разрешил клинические исследования препарата от ботулизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выдал разрешение на клинические исследования препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, передает ТАСС. На доклиническом этапе препарат показал положительные результаты в исследованиях безопасности, токсичности и эффективности на моделях.

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного, — рассказал Мурашко.

По словам министра, в рамках клинических испытаний на здоровых добровольцах специалисты оценят профиль безопасности препарата, распределение лекарства по организму способы и сроки его выведения организмом. Только после этого к исследованиям привлекут пациентов с ботулизмом.

Ранее заведующий лабораторией иммунобиотехнологий Дмитрий Щебляков заявил, что специалисты Центра имени Н. Ф. Гамалеи разрабатывают препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма. По его словам, клиническое исследование может завершиться в 2025 году.