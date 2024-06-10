В России представили уникальный проект нового радара для вертолетов На выставке HeliRussia показали уникальную РЛС «Атлас» для спасателей и военных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Радиолокационная система «Атлас»

Проект перспективной радиолокационной системы «Атлас» с активной фазированной антенной решеткой представила компания «Микроволновые системы» на выставке HeliRussia в Москве, сообщил собкор NEWS.ru. По словам разработчиков, радар может одновременно работать в нескольких режимах — от распознавания надводных и воздушных целей до определения погодных условий.

Проект «Атлас» выполняется в двух моделях, различающихся диапазоном рабочих частот — 500 или 1500 МГц. На дальности до 3 км они обнаруживают наземные препятствия, на дальности до 10 км сигнализируют об опасном сближении с другими летательными аппаратами. Обнаружение целей типа вертолета или БПЛА возможно на дальности до 40 км, а надводных вроде рыболовного судна — до 80 км. Погодные явления вроде грозового фронта «Атлас» показывает с удаления в 160 км, — рассказал заместитель главного конструктора «Микроволновых систем» Владимир Чернов.

По его словам, режимы обнаружения опасного сближения работают одновременно с любым другим режимом работы РЛС при включенном излучении. За счет этого обеспечивается постоянный контроль пространства в передней полусфере летательного аппарата для полной безопасности пилотирования.

Чернов отметил, что с 1960-х годов подобных разработок в России не велось и отечественных аналогов у «Атласа» нет. Аппарат предназначен для установки в носовой части вертолетов типа Ка-226Т и «АНСАТ» или в подвесном контейнере для других типов вертолетов и самолетов.

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