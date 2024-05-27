В России предложили «советский» вариант борьбы с электросамокатами Автоэксперт Валдин предожил ввести облегченный экзамен на права для вождения СИМ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Транспортный эксперт Владимир Валдин предложил в разговоре с NEWS.ru ввести барьеры для желающих передвигаться с помощью средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, по улицам городов. В качестве одного из таких барьеров можно рассматривать облегченный экзамен на права по аналогии с существовавшим в СССР испытанием, дающим право передвигаться на велосипеде по проезжей части, добавил эксперт.

Прежде чем давать кому-то возможность пользоваться этим видом транспорта, было бы логично для начала убедиться, что человек адекватен и его можно допустить к управлению. Должен быть введен некий вступительный ценз. Это может быть облегченный экзамен на права. В СССР я сам сдавал экзамен в ГАИ, чтобы иметь возможность передвигаться на велосипеде по проезжей части, — предложил Валдин.

При этом он усомнился, что подобную практику удастся организовать в наше время, особенно учитывая массовость явления. Тем не менее, внедрение облегченного экзамена для желающих передвигаться на электросамокатах могло бы стать эффективным решением проблемы, добавил эксперт.

Пусть, например, МВД поделится своими предложениями, как можно было бы технически урегулировать ситуацию, — отметил Валдин, добавив, что следующим шагом должно стать наведение порядка на местах стоянки электросамокатов.

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