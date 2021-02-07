В России предлагают блокировать нападки на традиционные ценности в Сети

https://static.news.ru/photo/979c3b3e-6933-11eb-9d26-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В социальных сетях и в Интернете в целом предлагают наказывать за публикацию постов, унижающих традиционные ценности. Соответствующее обращение (есть в распоряжении NEWS.ru) общественное движение «За жизнь!» направило президенту России Владимиру Путину.

Как отметили авторы инициативы, возраст приобретения смартфона с каждым годом снижается, тогда как отсутствие таких устройств воспринимается как некая неполноценность.

При этом в эпоху массовой цифровизации психика детей подвергается вредным воздействиям через Интернет. Прежде всего, утверждают они, это связано с нападками некоторых пользователей соцсетей на традиционные ценности, а также с недостаточной защитой подрастающего поколения от просмотра вредного или не соответствующего их возрасту контента.

Просим Вас поручить правительству разработать законопроект, устанавливающий ответственность руководителей интернет-страничек за травлю и унижение материнства, подталкивание детей к бездетному образу жизни, привитие презрения к больным, ненависти к детям — рождённым и нерождённым, неуважения к многодетным, а также публикацию не только порнографии с участием детей, но и любой порнографии — всё это по закону № 149-ФЗ нельзя отнести к информации, неприемлемой к распространению на территории Российской Федерации, — говорится в обращении.

Общественники считают нужным ввести как минимум трёхступенчатую ответственность за публикацию вредной или унижающей традиционные ценности информации.

Предупреждение, штраф, блокировка, чтобы руководители интернет-сообществ, блогеры, пользователи соцсетей задумались об ответственности за свои действия и не разрушали то, что многими усилиями государство пытается восстановить, — добавил координатор движения Сергей Чесноков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что администрации социальных сетей часто преследуют сугубо коммерческие цели и «плевать хотели» на возможный ущерб для пользователей. Российский лидер также выразил обеспокоенность тем, что социальные сети, по его мнению, всё больше оказывают влияние на сознание людей и «подбрасывают то, что считают нужным», но большинство людей даже не замечают, как их мнение формируется извне.