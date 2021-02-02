Путин: соцсети «плевать хотели» на ущерб для пользователей

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Администрации социальных сетей часто преследуют сугубо коммерческие цели и «плевать хотели» на возможный ущерб для пользователей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

Эти платформы прежде всего бизнес. Что стоит во главе бизнеса — извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен, — отметил глава государства.

Российский лидер также выразил обеспокоенность тем, что социальные сети, по его мнению, всё больше оказывают влияние на сознание людей и «подбрасывают то, что считают нужным», но большинство людей даже не замечают, как их мнение формируется извне.

Как сообщал NEWS.ru, Роскомнадзор потребовал от представителей социальных сетей «ВКонтакте», Facebook и TikTok, а также мессенджера Telegram прийти в ведомство перед несанкционированными акциями 31 января. Сотрудники Роскомнадзора рассказали представителям соцсетей об ответственности платформ за неудаление призывов к участию в акциях в поддержку политика Алексея Навального.