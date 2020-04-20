В России обнаружены 285 очагов заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/628730d8-82fd-11ea-b654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самый низкий показатель распространённости коронавируса зафиксирован в Кемеровской области. Об этом 14 апреля заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Самый низкий показатель распространённости коронавируса на 100 тысяч жителей — в Кемеровской области, — цитирует ТАСС чиновника.

По её словам, всего в России зарегистрированы 285 очагов заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее Голикова сообщила, что средний возраст инфицированных коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин. У мужчин этот показатель равен 44,7 года. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.