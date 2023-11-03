В России начали штрафовать за склонение к абортам Штраф за склонение к абортам ввели в Мордовии и Тверской области

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Штраф на сумму до 200 тысяч рублей за склонение к абортам ввели в нескольких российских регионах, среди которых Мордовия, Тверская и Тамбовская области. Такой закон был принят впервые. Штрафовать будут вне зависимости от того, был сделан аборт или нет, сообщается на сайте законодательного собрания Тверской области.

Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности, — говорится в сообщении.

Склонение к абортам признается угрозой для семьи. В законе уточняется, что информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к прерыванию беременности не влечет за собой штрафа.

Ранее депутат Госдумы Вероника Власова предложила запретить россиянкам делать аборт без разрешения супруга, который обязательно должен увидеть сердцебиение плода. Она также призвала сократить срок, на котором можно будет прервать беременность в случае изнасилования, до 12 недель.