В России из-за COVID-19 под наблюдением остаётся 277 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/45c25aca-bf54-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией нового типа под наблюдением медицинских специалистов остаётся примерно 277 тысяч человек. Об этом 6 июля сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

По словам специалистов, в общей сложности с начала пандемии в РФ медики провели более 21,3 млн тестов на выявление COVID-19. За прошедшие 24 часа было проведено 265 тысяч исследований.

Под наблюдением в РФ остаются 277 373 человека, — приводит ТАСС сообщение от Роспотребнадзора.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 533 780 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.

За последние 24 часа российские врачи выявили 6736 случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 2005 — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксирован 681 251 инфицированный в 85 регионах.

Как ранее писал NEWS.ru, жертвами коронавируса за прошедшие сутки в России стали 134 человека. Общее количество летальных исходов достигло 10 161.