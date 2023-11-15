В Роскосмосе разъяснили, на сколько продлится эксплуатация МКС Глава Роскосмоса Борисов: работа МКС будет продлеваться насколько возможно

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Сроки эксплуатации Международной космической станции (МКС) придется продлевать настолько, насколько это будет возможно, заявил руководитель корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Как рассказал глава ведомства на международной конференции, посвященной пилотируемым полетам в космос, 80% российского оборудования на МКС находится за пределами гарантийных сроков, допустимое время эксплуатации станции превышено, и она подходит к финалу своего существования, сообщает «Москва 24».

Борисов отметил, что в ракетно-космической корпорации «Энергия» продолжаются проектные работы по созданию Российской орбитальной станции, запуск первого модуля которой может состояться уже в 2027 году. О важности этой даты ранее говорил президент РФ Владимир Путин, пояснивший, что работа должна идти ритмично по мере исчерпания ресурса МКС. При этом правительство России продлило работу МКС до 2028 года.

Стоимость создания Российской орбитальной станции к 2032 году оценивается в 609 млрд рублей, добавляет издание.

Ранее российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» провел маневр уклонения МКС от возможного столкновения с космическим мусором. Это был 38-й подобный маневр, 24 из которых были проведены с помощью двигателей кораблей «Прогресс».