В Роскосмосе призвали не «опускать руки» после неудачи миссии «Луна-25» Гендиректор Роскосмоса Борисов: лунные миссии будут продолжены

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Потеря автоматической станции «Луна-25» не является поводом прекращать освоение естественного спутника Земли, считает гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, передает ТАСС. Он добавил, что в науке нельзя останавливаться, а лунная миссия будет продолжена.

Из таких ситуаций надо всегда делать выводы: нельзя опускать руки, надо добиваться результата. Я встречался с разработчиками системы, НПО Лавочкина, они всегда занимаются разработкой лунных миссий. Молодой коллектив ребят, они расстроены. Но они горят желанием повторить эту миссию, мы сделаем все возможное, чтобы это сделать, — сказал Борисов.

Он добавил, что эти знания нам необходимы для будущих полетов в дальний космос.

Мы продолжим, безусловно, лунную миссию. За ними пойдут «Луна-26», «Луна-2», — резюмировал Борисов.

Ранее Борисов заявил, что корпорация рассматривает возможность повторения миссии по посадке аппарата на южный полюс Луны. По его словам, российские конструкторы желают продолжить проект. Новая попытка его реализации может быть осуществлена в 2025–2026 годах. Борисов отметил, что неудачная миссия не ставит на стоп перспективы освоения Луны. Он призвал не делать трагедию из случившегося и продолжать проект, изучив все ошибки и сформировав нужные выводы.