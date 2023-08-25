Роскосмос может отправить повторную экспедицию на Луну Борисов: повторная экспедиция на Луну может состояться в 2025-2026 годах

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Роскосмос рассматривает возможность повторения миссии по посадке аппарата на Южный полюс Луны, заявили в Госкорпорации. По словам главы Роскосмоса Юрия Борисова, это может произойти в 2025-2026 годах. Он подчеркнул, что российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта».

Незавершенная миссия «Луны-25» не ставит на стоп перспективы освоения Луны. Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении,- сказал гендиректор Госкорпорации.

До этого появилась информация, что Роскосмос может сократить штат центрального аппарата в два раза. Предполагается, что такая мера направлена на сокращение расходов на персонал в условиях отсутствия новых направлений для заработка. В случае сокращения штата количество сотрудников центрального аппарата Роскосмоса составит 300 человек.

20 августа в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. Связь со станцией потеряли 19 августа, спустя чуть более недели с момента запуска. Предполагалось, что 21 августа аппарат достигнет естественного спутника Земли и займется поиском воды на поверхности.