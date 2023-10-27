В Роскосмосе призвали догнать США и Китай по производству спутников Борисов: Роскосмос должен перейти к серийному изготовлению спутников

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Перед Роскосмосом стоит задача перехода к серийному производству спутников, заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, актуальные темпы выпуска космических аппаратов в России значительно ниже, чем у мировых держав, — всего 40 штук в год, в то время как у CША производственные мощности позволяют создавать около трех тысяч аппаратов в год, а в Китае созданы шесть производств, которые в состоянии производить около 1200−1500 аппаратов в год.

Ведущие державы загодя заботились об этом, создали массовые производства конвейерные <...>. Поэтому перед нами стоит просто грандиозная задача — перевернуть ситуацию, перейти к новой индустриальной модели, позволяющей производить серийно то необходимое количество спутников, которое, собственно, нужно стране для предоставления тех услуг, о которых я сказал, — сказал Борисов.

Он добавил, что в Красноярске на мощностях предприятия «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решeтнева» (ИСС им. Решетнева, входит в Роcкосмос) к 2025 году должны быть готовы участки для серийной сборки около 125 спутников в год, а на НПО им. С. А. Лавочкина готовится аналогичная площадка. По его словам, это позволит к рубежу 2025−2026 годов создать мощности по выпуcку 200−250 аппаратов в год.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что квазигражданские космические спутники, используемые странами Запада в конфликтах, могут стать законной целью для ударов. По его словам, такие аппараты создают угрозу для устойчивости мирной космической деятельности.