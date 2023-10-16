Россия пригрозила уничтожить западные космические спутники МИД РФ назвал квазигражданские космические спутники законными целями для ударов

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Квазигражданские космические спутники, используемые странами Запада в конфликтах, могут стать законной целью для ударов, сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие спутники создают угрозу для устойчивости мирной космической деятельности.

Квазигражданская инфраструктура [в космосе] вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара, — заявил он.

Ермаков также подчеркнул, что действия стран Запада вызывают у дипломатического ведомства вопросы. Он напомнил, что договор о космосе 1967 года предусматривает исключительно мирное использование космического пространства и требует от государств самого серьезного осуждения его использования для ведения войн.

Ранее стало известно, что американский предприниматель Илон Маск планирует передать Пентагону контроль над украинскими системами спутникового интернета Starlink. При этом миллиардер подчеркнул, что изначально Starlink создавался исключительно для предоставления связи гражданским лицам. Решение было принято после того, как выяснилось об отключении системы над Крымом, когда украинские войска готовили атаку на полуостров.