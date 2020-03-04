https://static.news.ru/photo/27c1cb30-5e26-11ea-91b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России предлагают создать «Единый регистр пациентов» — электронную базу нуждающихся в лекарственном обеспечении пациентов с хроническими болезнями. Соответствующий пункт содержится в резолюции Х Всероссийского конгресса пациентов (есть в распоряжении NEWS.ru), которая направлена правительству России. По задумке авторов инициативы, в регистре должны будут содержаться сведения о гражданах, расходах на их лечение и информация о его эффективности.

У нас существует проблема с лекарственным обеспечением и сведением регистров на местах: не все пациенты учитываются, у нас не всегда региональные власти заявляют этих пациентов на обеспечение лекарствами. Те регистры, которые каждый регион имеет, во-первых, даже между собой не комплементарны, не согласованы в своих программах. Кроме того, они очень по-разному ведутся, — рассказал NEWS.ru сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Он добавил, что в базе должны будут содержаться сведения примерно о 300 тысячах человек. Вносить имена больных в регистр должны будут лечащие врачи.

Ранее стало известно, что правительство России разработало новый законопроект, который позволит российским производителям выпускать лекарства без согласия обладателей патентов в случае экстренной ситуации.