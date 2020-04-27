В правительстве одобрили первый проект схемы по обращению с отходами

https://static.news.ru/photo/96363194-8849-11ea-a87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый проект федеральной схемы по обращению с бытовыми отходами и подходы к развитию схемы одобрила зампред правительства России Виктория Абрамченко. Об этом 27 апреля сообщили представители пресс-службы вице-премьера со ссылкой на слова зампреда.

Отмечается, что окончательно федеральная схема будет утверждена осенью 2020 года. Как подчеркнула Абрамченко, она позволит увидеть реальную картину отрасли, «белые пятна» и основные точки развития инфраструктуры ТКО.

Федеральная схема обращения с отходами позволит системно подходить к распределению инвестиций на создание необходимых объектов. Дополнительно поручила Российскому экологическому оператору отобразить на схеме мощности по утилизации пластика, картона, стекла и других вторичных материальных ресурсов, что нужно для оценки реализации расширенной ответственности производителей, — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Зампред правительства заявила, что разрабатываемая федеральная схема станет не просто очередной информационной системой, а скелетом, на котором будет держаться управление отраслью.

Как ранее передавал NEWS.ru, кабмин РФ одобрил строительство и реконструкцию 850 объектов «мусорной» инфраструктуры в рамках проекта федеральной схемы по обращению с отходами.

Согласно документу, интерактивная карта с маршрутами движения ТКО (твёрдых бытовых отходов), источниками образования отходов и объектами инфраструктуры уже была представлена ППК «Российский экологический оператор».