В «Победе» рассказали, когда возобновят рейсы в Краснодар Лоукостер «Победа» может возобновить рейсы в Краснодар в начале 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» может возобновить рейсы в Краснодар, рассказали NEWS.ru в пресс-службе перевозчика. Представители компании сообщили, что это возможно в случае открытия аэропорта.

Авиакомпания «Победа» в случае открытия аэропорта Краснодар планирует возобновление рейсов туда после новогодних праздников в 2024 году, — сообщили в компании.

Работу аэропорта Краснодара приостановили с февраля 2022 года из соображений безопасности. В настоящее время единственным работающим аэропортом в Южном федеральном округе является воздушная гавань Сочи.

Между тем закрытыми остаются аэропорты Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Также не работают ряд аэропортов Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что открытие аэропорта в Краснодаре возможно после 15 декабря, когда будет произведен тестовый вылет. СМИ писали, что проверочный вылет может осуществить авиакомпания «Азимут», предположительно, его могут осуществить 15 декабря из московского аэропорта Внуково. В администрации региона подтвердили, что тестовый вылет запланирован на эту дату, по результатам примут решение о возможности открытия аэропорта.