В Москву возвращаются морозы: будет ли тепло 8 марта, какой ждать погоды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москву в ближайшие дни вернутся январские морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Будет ли тепло 8 марта, какую погоду ждать в Санкт-Петербурге?

Когда морозы вернутся в Москву

Существенное понижение температуры ожидается в Москве в ближайшие дни, сообщил Вильфанд.

«Погода в начале марта сыграла с многими жителями Центрального федерального округа, в том числе и с москвичами, первоапрельскую шутку. <...> Но нужно один раз и навсегда сказать себе, что март — это зимний месяц и тогда очарование весеннее не будет быстро таять. Наступает заметное понижение температуры», — сообщил синоптик.

В ночь на 5 марта в Москве уже будет заметно холоднее, столбики термометров опустятся до —10...—8 градусов, по области до —13. Днем во вторник температура повысится, но уже не будет такой высокой, как в первые дни марта: от ноля до +2 градусов, по области до отрицательных значений.

В среду, 6 марта, ночью —9...—7, в области до —12, местами до —15 градусов.

«Днем уже отрицательная температура —3...—1, по области до —6», — отметил Вильфанд.

Какая погода будет 8 марта

Погода в Международный женский день не порадует жителей Москвы, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. 8 марта в столице ожидаются осадки в виде снега, а ночью температура воздуха опустится до минус 6–9 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Международный женский день не порадует москвичей теплой погодой. В столице на неделе будет преимущественно облачно, также ожидаются осадки в виде снега. К пятнице прогнозируется похолодание. В ночь на 8 марта температура воздуха опустится до минус 6–9 градусов, днем столбики термометров покажут минус 1–3 градуса», — заявил Шувалов.

Синоптик центра «МЕТЕО» Александр Ильин ранее рассказал, что с 1 по 4 марта в Москве и области, а также почти во всем Центральном федеральном округе были положительные температуры. По словам специалиста, в дневное время температура воздуха находилась в пределах 1–6 градусов тепла. Он также подчеркнул, что в выходные оттепель добралась и до северных районов Урала.

Какая погода будет в Петербурге

Синоптик Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что жителей Петербурга крупные погодные изменения на неделене ждут.

«В ночные часы постоянно ожидается отрицательная температура, а днем существенного прогрева не должно быть. Но так солнце уже высоко и греет хорошо, то днем температура воздуха в Санкт-Петербурге будет переходить на плюс. Но переход этот в середине дня и до +1...+2 градусов максимум, пока. Когда будет много облаков, то и перехода может не быть, но к нулю температура приблизится», — сообщил он.

В Ленобласти ночи будут прохладнее: —5...-10 градусов, а местами при прояснениях до —12...—15 градусов температура понизится. Дневная температура и по области тоже близкая к нулю.

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