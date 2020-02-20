https://static.news.ru/photo/c9c3a20a-5485-11ea-95f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Зарембо/ТАСС

В Москве весной 2020 года в усиленном режиме пройдут работы по уборке города и уничтожению грызунов в жилом секторе. Указанные меры будут предприняты в рамках профилактики распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что работы по уборке Москвы проходят ежегодно с начала весны. Это традиционная для столицы процедура. Однако в этом году мероприятия пройдут в усиленном режиме.

В частности, мы проведём дополнительную работу по дератизации (уничтожению крыс и мышей) в жилом секторе, — передаются слова Собянина на своём сайте.

По состоянию на 21 февраля от коронавируса погибли 2236 человек, выздоровели 18 264 человека. Общее число заражённых в КНР превысило 75,4 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, постановление о двухнедельной изоляции выдают всем приезжающим из Китая в Москву, в том числе транзитом. Также им делают анализ на коронавирус.