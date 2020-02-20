https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Постановление о двухнедельной изоляции выдают всем приезжающим из Китая в Москву, в том числе транзитом. Также им делают анализ на коронавирус.

На практике это значит, что любой приехавший из Китая человек должен две недели не выходить из дома или гостиницы... На сегодня выдано порядка 2,5 тысяч постановлений о двухнедельной изоляции. На 10-й день изоляции берётся ещё один анализ на коронавирус, — написал в своём личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также отметил, что при обнаружении у пассажира температуры или иных симптомов, его немедленно госпитализируют.

Как ранее писал NEWS.ru, гражданку КНР, которая ехала в поезде «Киев-Москва» была высажена из состава в Брянске и отправлена в инфекционную больницу. В дороге у женщины поднялась высокая температура.