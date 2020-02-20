https://static.news.ru/photo/0a0d467a-5479-11ea-b64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданку КНР, которая ехала в поезде «Киев-Москва» была высажена из состава в Брянске и отправлена в инфекционную больницу. В дороге у женщины поднялась высокая температура. Остальные пассажиры вагоне, где ехала китаянка, также направлены на карантин. Срочные меры были предприняты из-за подозрений на возможное распространение коронавируса.

Об этом в пятницу, 21 февраля, журналистам сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова.

По её словам, гражданку Китая изолировали с температурой 38 градусов. Она находится в инфекционной больнице Брянска, а остальные пассажиры вагона — на карантине в Брянской городской больнице.

Трапезникова отмечает, что ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Подробная информация будет предоставлена во второй половине дня, — приводит её слова «Интерфакс».

По состоянию на 21 февраля от коронавируса погибли 2236 человек, выздоровели 18 264 человека. Общее число заражённых в КНР превысило 75,4 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, пассажиры с коронавирусом, которые не были в Китае и не контактировали с инфицированными, могут стать жертвой вируса из-за скрытого заражения.