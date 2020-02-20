https://static.news.ru/photo/a2a400d8-5472-11ea-ad78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fan Peishen/Global Look Press

Пациенты с коронавирусом, которые не были в Китае и не контактировали с инфицированными, могут стать жертвой вируса из-за скрытого заражения.

Скорее всего, эти пациенты были инфицированы людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных симптомов. Они в свою очередь заразили уже жителей Кореи. А врачи не смогли выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных, — цитируют «Известия» главу лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

По его мнению, в Корее есть заражённые, распространяющие инфекцию, однако выявить их не удаётся по ряду причин.

Это может быть связано также с тем, что в природе широко распространены разные виды коронавируса.

По состоянию на 21 февраля от коронавируса погибли 2236 человек, выздоровели 18 264 человека. Общее число заражённых в КНР превысило 75,4 тысячи человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в исправительной колонии в провинции Шаньдун на востоке КНР произошло массовое распространение нового типа пневмонии, вызванной COVID-2019. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.