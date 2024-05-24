«Ведут себя как бандиты»: Марков объяснил высокую смертность от COVID-19 Марков связал высокую смертность от COVID-19 с отсутствием единого лидера в мире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Огромная цифра погибших от COVID-19 могла бы быть намного меньше, написал в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, одной из причин таких трагических последствий является отсутствие мирового лидера. Как он считает, США и Евросоюз ведут себя как бандиты, а Россия и Китай не могут взять все в свои руки.

Это огромная цифра. Она могла быть намного меньше. Необходимо сделать разбор причин такой огромной смертности. <...> В мире нет лидера. США и ЕС ведут себя как бандиты. Китай, Индия и Россия не могут взять на себя лидерство, — написал Марков.

Кроме того, влияет всесильность глобальных корпораций, которые неподконтрольны ВОЗ, добавил эксперт. Некоторые вакцины из-за этого оказываются вредны. Низкий уровень культуры и образования в свою очередь ведет к безумным теориям, добавил Марков.

Ранее был опубликован доклад «Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год», в котором говорится, что пандемия коронавируса унесла жизни в общей сложности 12,9 млн человек в 2020 и 2021 годах. Отмечается, что больше всего пострадали Северная и Южная Америка, а также Юго-Восточная Азия.