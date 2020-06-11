Летом жители страны стремятся проводить выходные за городом. При этом всё больше людей могут поехать туда без каких-либо препятствий — власти одного региона за другим отменяют введённые из-за коронавируса режим самоизоляции и цифровые пропуска. Вместе с тем одним из наиболее «дачных» обещает выдаться предстоящий праздничный период — многие отправятся на природу и свои участки, чтобы устроить пикник. Какое мясо лучше выбрать для шашлыка, как его приготовить и есть без вреда для здоровья, выяснял NEWS.ru.

Если позволяет время, лучше отказаться от покупки готового к жарке шашлыка и замариновать мясо самостоятельно, рассказал NEWS.ru главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Если сам готовишь, сам кусочки мяса выбираешь и сам делаешь маринад — по своему индивидуальному, уникальному вкусу, — конечно, он будет вкуснее. В магазине всё-таки более универсальный. Берётся какой-то стандартный маринад, куски мяса никто не выбирает — надо, чтобы был больший выход. Поэтому где-то там много жира, где-то волокна. Есть у тебя время и возможность — делай сам, удовольствие получишь. Нет таких возможностей, но хочется — купи, сэкономь время. Виктор Тутельян главный внештатный диетолог Минздрава России главный внештатный диетолог Минздрава России

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт отметил, что чрезмерное потребление шашлыка может навредить здоровью. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. При этом «безопасная» доза рассчитывается для каждого индивидуально. Главное правило — не переедать. Так, одному человеку будет достаточно трёх кусочков, а другому может оказаться мало и двух шампуров.

Главное — чтобы не было чувства тяжести. Всё-таки продукт жирный. Надо меньше жира, особенно тем, у кого есть какая-то патология, связанная с желудочно-кишечным трактом, с печенью. Баранина и свинина — это жирные продукты, жир на мангале даёт определённый вкус продукту, сухое мясо — невкусно. Но надо понимать, что это жир, особо калорийная пища — это серьёзная нагрузка на печень. Поэтому всему надо знать меру. Ешь три-пять-десять кусочков и остановись, отойди от мангала, — пояснил диетолог.

Любой дым содержит канцерогены, добавил Тутельян. Чем чаще человек ест приготовленный шашлык, тем выше риски для здоровья.

Есть шашлык лучше вместе с овощами — помидорами, красным болгарским перцем, зелёным перцем, луком и баклажанами.

Россияне традиционно совмещают употребление шашлыка с алкоголем. Пить следует умеренно, подчеркнул Тутельян. Так, если человек здоровый, то одна рюмка крепкого напитка или бокал вина почти не несёт рисков для здоровья. В то же время не стоит забывать о том, что этиловый спирт — это яд, заключил он.

Какой шашлык лучше

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В предстоящие выходные лучше приготовить шашлык из индейки. На улице жарко, поэтому готовить говядину или свинину будет тяжело, полагает шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Для маринада понадобится соль, свежемолотый перец и сок апельсина. Это оптимальный маринад для индейки. Этими пряностями нужно растереть мясо индейки, дать постоять два-три часа, и можно сразу готовить на углях. Мясо получится нежным, сочным, вкусным, с лёгкой цитрусовой ноткой. Анатолий Крюков шеф-повар, член ассоциации поваров России шеф-повар, член ассоциации поваров России

В то же время соус к индейке можно приготовить на основе йогурта. В него необходимо добавить натёртый на мелкой тёрке огурец. При этом нужно дать соку с огурца стечь, чтобы овощ был сухим. Кроме того, следует бросить немного кинзы и соль по вкусу и перемешать.

К такому шашлыку подойдут сваренные из замороженных ягод компоты или квас, добавил шеф-повар.