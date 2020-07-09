В прошлом году россияне набрали больничных на сотни миллионов дней. Несмотря на внушительные цифры, за последние годы показатели снизились. При этом в отдельных регионах ситуация заметно хуже, чем в целом по России. Как большое количество нерабочих дней может влиять на производительность труда и экономическую ситуацию в стране, выяснял NEWS.ru.

Чаще всего больничные листы оформляют в Новгородской области — на 100 работающих человек приходится 64,3 случая временной нетрудоспособности. Кроме того, в тройку лидирующих по показателю регионов попали Курганская (63,5) и Вологодская области (62,2). С такими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что несколько меньше цифры — в Ярославской области (60,5) и Республике Марий Эл (60,2).

В свою очередь, минимальное количество больничных в прошлом году оформили жители Чечни (14,8), Севастополя (19,2), Дагестана (28,3), Ненецкого автономного округа (29,2) и Приморского края (29,4).

В целом по России на 100 работающих граждан зарегистрировали 43 случая временной нетрудоспособности. Это меньше, чем несколькими годами прежде: на 1 января 2014 года это число составляло 54,8 случая.

Стоит отметить, что в среднем один больничный в стране длится 5,8 дней.

Лидерство тех или иных регионов по количеству листов нетрудоспособности может быть сопряжено с несколькими причинами. Равно как и сокращение числа больничных в последние годы, отметила в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Абсолютно разные мотивы бывают. Бывает, что люди, которые испытывают недомогание, предпочитают брать отгул или отпуска, но не листок нетрудоспособности. Скорее всего, всё зависит от работодателя и от взаимоотношений с начальством. Сокращение числа больничных может быть связано с чем угодно. С тем, что люди стали больше уходить во фриланс, и поэтому им не нужен листок. Это может быть связано, допустим, с потерей работы и многими другими критериями. Причина не одна. Инна Святенко председатель комитета Совета Федерации по социальной политике председатель комитета Совета Федерации по социальной политике

Не исключено, что превалирование числа листов нетрудоспособности в отдельных субъектах обусловлено низкой зарплатой — в таком случае люди не чувствуют разницы между пребыванием на больничном и продолжением рабочего периода, предположил в беседе с NEWS.ru терапевт Игорь Юркин.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Могу предположить, что перечислены те регионы, где у людей небольшие заработки. Наверное, им выгоднее брать больничный лист, чем хворать без него. То есть они с большей готовностью его берут и тогда, наверное, как-то выигрывают, получая больше денег, чем зарплата. И, наверное, попутно решают какие-то свои проблемы. Игорь Юркин терапевт терапевт

Миллионы дней вне экономики

Чем больше россияне болеют, тем сильнее это отражается на экономике страны. Так, в 2019 году люди просидели на больничных в общей сложности свыше 255,7 млн дней (на 1 января 2014 — почти 320 млн). Лидируют Москва (16,145 млн), Московская область (15,551 млн) и Санкт-Петербург (10,444 млн). За ними следуют Свердловская область (10,206 млн) и Башкирия (8,749 млн).

В то же время меньше всего «наболели» жители Ненецкого АО (116,9 тысячи дней), Чукотки (117,6 тысячи), Ингушетии (267 тысяч), Республики Алтай (272,5 тысячи) и Севастополя (278,4 тысячи).

Если человек не работает — будь то из-за отпуска или больничного, падает его производительность труда, рассказал NEWS.ru директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Тогда как именно этот показатель — один из основных факторов роста экономики. Между тем, он зависит, в частности, от качества системы здравоохранения. В развитых странах об этом помнят и вкладывают в медицину и образование больше денег, чем это делают в России, утверждает эксперт. Такие инвестиции в перспективе приносят пользу не только людям, но и государству. Например, чем человек здоровее, тем он производительнее.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мы, например, примем решение в два-три раза увеличить вложения в здравоохранение и образование. Сегодня это не даст отдачу. Наоборот, это оттянет деньги, условно, из реальной экономики. На эти деньги меньше построим мостов, башенных кранов, тракторов, ракет и турбин. Но через три-четыре года люди будут образованнее, здоровее. И они дадут большую отдачу. Они будут больше зарабатывать, приносить больше прибыли предприятиям и своими налогами. Они вернут все эти деньги, которые были потрачены на них сегодня. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ

Он добавил, что такое число больничных в столице и других регионах связано с большим количеством населения, неблагоприятными экологическими факторами, тяжестью труда и повышенной психологической нагрузкой.

С начала следующего года все регионы России начнут выплачивать средства населению из Фонда социального страхования, включая оплату больничного. Стоит отметить, что, по закону, пособия по временной нетрудоспособности с 1 апреля по 31 декабря 2020 года должны исчисляться по особым правилам. Их величина зависит от страхового стажа. Так, если он менее полугода — пособие будет в размере МРОТ, умноженного на районный коэффициент за полный месяц. Если стаж составляет от полугода до пяти лет — 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а при восьми и более годах — 100% среднего заработка.

Чтобы поддержать людей с небольшим стажем, власти скорректировали расчёт оплаты больничного. Если пособие по нетрудоспособности за месяц окажется ниже минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), то больничный оплатят в размере МРОТ.

В июне председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении электронных больничных для людей 65 лет и старше, соблюдающих режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедших на дистанционную работу и не находящихся в отпуске.