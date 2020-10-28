В Минздраве назвали регионы с самой высокой смертностью детей в больницах

https://static.news.ru/photo/7a42cb9c-1934-11eb-b0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наибольшие показатели по больничной летальности детей зафиксированы в Дагестане (0,37%). За ним следуют Ингушетия (0,35%) и Чечня (0,29%). С соответствующими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Отмечается, что в пятёрку регионов-«лидеров» попали Карачаево-Черкесия (0,27%) и Республика Алтай (0,27%).

Реже всего дети умирают в больницах Липецкой области (0,08%), Чувашии (0,09%) и Ленинградской области (0,09%). Чуть больше цифры (0,1%) — в Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии и Белгородской области.

В целом по России больничная летальность детей составляет 0,16% (на начало 2014 года — 0,26%).

Показатель снизился за последние годы в связи с улучшением работы первичного медицинского звена, рассказал NEWS.ru педиатр Евгений Тимаков. На этом фоне выросло качество высокотехнологичных методов лечения.

Лучше стало работать медико-профилактическое первичное звено. Стали внедряться повсеместно высокие технологии и методы диспансеризации, которые на ранних этапах выявляют различные хронические и опасные заболевания, — пояснил Тимаков.

Ранее NEWS.ru писал, что с начала 2020 года в Санкт-Петербурге резко возросла смертность жителей с психическими расстройствами. Так, с января по август прирост составил 447% по сравнению с 2019 годом. Если учитывать сентябрь, то прирост будет равняться 298,6%.