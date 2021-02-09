В Минтруде рассказали, как получить больничный после прививки от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5efce400-6ae0-11eb-98ed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У сделавших прививку от коронавируса россиян могут наблюдаться побочные действия вакцины. Если по этой причине не получится взять отгул у работодателя, следует обратиться к медикам для оформления больничного. Об этом NEWS.ru рассказали в Минтруде.

Порядок действий работников и работодателей при любого рода вакцинировании — общий. Если корпоративной политикой не определено, что сотрудник, прошедший вакцинацию, может получить дополнительный отгул, то при появлении побочных эффектов необходимо обратиться в лечебное учреждение для оформления листка временной нетрудоспособности, — сообщили в ведомстве.

Если после прививки возникнут побочные явления вроде высокой температуры, надеяться на выходной со стороны работодателя не стоит — в организации вряд ли разрешат отгул. Поэтому следует сразу обратиться к врачу, отметил в беседе с NEWS.ru медицинский юрист Алексей Панов.

Временная нетрудоспособность, высокая температура, аллергическая реакция — само собой, оформляется листок нетрудоспособности на период такого осложнения. Высокая температура — тут уже врач окончательно решает, есть ли основания для открытия листка нетрудоспособности. В поликлинику по месту жительства к участковому терапевту как к врачу первичного звена, — пояснил Панов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России предложили давать оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19.