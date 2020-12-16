В Минкультуры назвали самые «читающие» регионы России

https://static.news.ru/photo/efeab55e-4048-11eb-9e4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали меньше интересоваться чтением книг. Так, в 2019 году на тысячу населения приходилось 7,5 тысячи случаев выдачи литературы из библиотек, тогда как в 2018 году эта цифра составляла 7,6 тысячи. С такими данными Минкультуры ознакомился NEWS.ru.

Однако у жителей некоторых регионов показатели чтения особенно высоки. Например, в Чукотском автономном округе (16,7 тысячи книговыдач на тысячу населения), Магаданской области (15,72 тысячи), Новгородской (13,72 тысячи), Кировской (13,32 тысячи) и Курганской (12,82 тысячи) областях.

Примечательно, что книги из библиотек оказались наименее популярны в Москве (3,18 тысячи), Ингушетии (3,44 тысячи), Чечне (3,65 тысячи), Московской области (4,21 тысячи) и Дагестане (4,31 тысячи). Недалеко от них ушли показатели и культурной столицы — Санкт-Петербурга (4,7 тысячи).

Однако в стране число зарегистрированных пользователей библиотек выросло — с 50,26 млн до 52,84 млн. Таких читателей много в Башкирии (1,91 млн), Москве (1,82 млн), Краснодарском крае (1,8 млн), Московской (1,73 млн) и Ростовской (1,6 млн) областях.

Тогда как меньше всего посетителей библиотек в Ненецком (23,5 тысячи) и Чукотском (29,7 тысячи) автономных округах, Еврейской автономной (63 тысячи) и Магаданской (84,5 тысячи) областях, Севастополе (109,7 тысячи).

Отдельные регионы могут лидировать по количеству книговыдач, а другие — быть по показателю аутсайдерами по ряду причин, отметила в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Может быть, в Москве и Петербурге больше книжных магазинов. И те, кто любит читать, могут пойти в магазин и купить. Может быть, как раз в тех регионах, где их недостаточно, там люди пользуются больше библиотеками. В Москве больше торговых центров. К тому же москвичи и петербуржцы гораздо больше перешли на электронные книги. Я, например, подписана в своей районной библиотеке и читаю книги в электронном виде, мне из библиотеки её присылают на мой гаджет. А в регионах, возможно, это ещё не очень распространено, — пояснила Драпеко.

Она добавила, что библиотеки в настоящее время стали многофункциональными — люди туда приходят с детьми, чтобы отдохнуть, посмотреть кино, встретиться с писателем или поэтом.

Ранее NEWS.ru писал, что книги — популярный новогодний подарок. Родители их готовы дарить, а дети — получать.