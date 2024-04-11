В МИД России высказались о размещении ударных систем в космосе Рябков: Россия будет работать над сохранением мирного космоса без ударных систем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия намерена работать совместно с другими странами над тем, чтобы сохранить космос мирным и без ударных систем, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат признал, что пространство используется в военных целях, однако из космоса не должна исходить угроза ни для кого, передает РИА Новости.

Мы будем работать с мировым большинством в интересах гарантированного обеспечения сохранения космоса мирным, достижения ситуации, когда оттуда не будет исходить угроза ни для кого. Космос, конечно, используется в военных целях, но ударных средств там быть не должно, — заявил замминистра.

Рябков добавил, что российская и американская делегации на международных площадках находятся в контакте по вопросу размещения оружия в космосе. При этом Москва целиком привержена своим международным обязательствам в данной сфере.

Также Рябков выразил уверенность, что настрой Соединенных Штатов на размещение ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит необратимый характер. По мнению дипломата, Вашингтон рассчитывает задействовать данный арсенал в рамках концепции двойного сдерживания.