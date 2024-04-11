Москва не верят, что США передумают размещать ракеты в АТР Рябков: настрой США на размещение ракет в АТР имеет необратимый характер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Настрой США на размещение ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) носит необратимый характер, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон намерен использовать этот арсенал в рамках концепции двойного сдерживания.

Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания, — сказал он журналистам.

Накануне сообщалось, что США рассчитывают до конца 2024 года разместить в Азии ракетные системы среднего радиуса. Источник не назвал конкретных союзников Вашингтона, которым поставят вооружения.

План Пентагона по размещению ракет средней дальности в Азии приведет к осложнению ситуации вокруг Тайваня, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По мнению парламентария, это решение вызовет напряженность в регионе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва тщательно отслеживает планы Вашингтона развернуть ракеты в Азии. По его словам, для России важно, чтобы США не совершили никаких действий, несущих угрозу РФ. Песков уточнил, что попытки сдерживать кого-либо в корне неверны и неправильны.