В МИД РФ заявили об угрозе превращения Арктики в театр военных действий Посол по особым поручениям МИД РФ Корчунов: Арктика превращается в международный театр военных действий

Фото Минобороны РФ

Арктический регион становится интернациональным театром военных действий. Это тревожная тенденция, вызывающая беспокойство у России. Так прокомментировал желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО глава комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. По его словам, курс этих стран на неприсоединение к блоку долгое время создавал основу для поддержания мира в Арктическом регионе, передает РИА Новости.

Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение Арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить, — сказал посол по особым поручениям МИД России.

После начала военной спецоперации РФ на Украине Швеция и Финляндия выступили с пожеланием присоединиться к НАТО. 18 мая представители МИД этих стран прибыли в Брюссель для передачи заявки на вступление генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу.

Россия негативно отреагировала на очередное расширение НАТО в восточном направлении. Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Альянс захочет разместить на территории Швеции и Финляндии ядерное оружие.