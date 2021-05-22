В Крыму предложили Киеву провести демаркацию границ

https://static.news.ru/photo/c9101918-bbec-11eb-9391-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Официальному Киеву стоит начать налаживание приграничного сотрудничества с Крымом с проведения новой демаркации государственной границы. Нужно сделать так, чтобы полуостров на украинских картах не был обозначен как земля, принадлежащая Украине. Об этом 23 мая в разговоре с журналистами заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, передаёт РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной по Крыму. По его словам, вопросы, связанные с полуостровом, будут обсуждаться только в случае, если они касаются приграничного сотрудничества. Он также уточнил, что обоим государствам нужно многое обсудить, ведь в их отношениях остаётся множество неясностей.

По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория, — подчеркнул Чегринец.

Он добавил, что Киеву стоит открыть консульство в Крыму. Это необходимо для того, чтобы украинским туристам было куда обратиться за помощью.

Крым вошёл в состав РФ в 2014 году в результате народного референдума. За присоединение к России проголосовали более 96% избирателей полуострова.

Ранее стало известно, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится при одном условии. В ходе переговоров стороны должны обсуждать ключевые для Киева вопросы. Об этом в четверг, 20 мая, заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.