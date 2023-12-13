В Кремль доставили главную праздничную ель России Главная новогодняя елка России прибыла на Соборную площадь Кремля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Соборную площадь Кремля доставили главную новогоднюю ель страны, сообщает ТАСС. Дерево приехало из Щелковского городского округа Подмосковья на специальном автопоезде.

По информации агентства, 84-летнюю ель спилили 11 декабря в деревне Новопареево. Дерево выбирала специальная комиссия из нескольких десятков вариантов. Учитывались высота, окрас хвои, форма кроны и возможность легкого подъема. После спила 25-метровую ель упаковали и уложили на спецплатформу для транспортировки.

Свежеспиленное дерево устанавливается на Соборной площади Кремля с 1996 года. В 2001-2005 году из-за сильных морозов ель заменяли на искусственную, но потом традиция была восстановлена. В 2006 и 2007 годах елки доставлялись из Великого Устюга, с родины Деда Мороза, после этого главное новогоднее дерево стали выбирать в Подмосковье. В прошлом году ель доставили из Волоколамска. Его возраст составил 95 лет, высота — 27 метров.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян посоветовал, чтобы не тратить много средств на новогодние путешествия, можно отправиться в поездку по своему региону проживания. Он подчеркнул, что это позволит как минимум сэкономить на транспорте. Турэксперт уточнил, что живущие в Москве могут отправиться в Подмосковье или в поездку по Золотому кольцу. Жителям Краснодара будет выгодно отдохнуть в Адыгее, а в пределах Приморского края есть большое количество недорогих санаториев.