https://static.news.ru/photo/5489a596-4cc6-11ea-808f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

В преамбулу Основного закона предложили внести положение о праве на жизнь с момента зачатия до естественной смерти. Обращение с соответствующей инициативой (есть в распоряжении NEWS.ru) в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию направило общественное движение «За жизнь!».

С точки зрения биологии новая человеческая жизнь начинается при оплодотворении — слиянии сперматозоида с яйцеклеткой и появлении одноклеточного человеческого существа — зиготы. С момента зачатия формируется генетический аппарат, содержащий пространственно-временную модель человека, по которой начинается строительство его тела и сознания. Такой подход является научным, объективным и при этом абсолютно независимым от каких-либо религиозных, этических, политических или экономических взглядов на человеческую жизнь или на статус эмбриона человека, — следует из документа.

Как отметили в движении, согласно ратифицированной Россией Конвенции о правах ребёнка, «ребёнок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения».

В обращении подчёркивается, что право на жизнь до рождения закреплено в конституциях ряда стран.

В настоящее время право человека на жизнь установлено в статье 20 Конституции («Каждый имеет право на жизнь»). При этом статья 17 Основного закона регламентирует возникновение этого права с момента рождения («Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»).

Ранее NEWS.ru писал, что сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.