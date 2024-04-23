В Калининграде напомнили Шольцу о заслугах РФ в увековечивании памяти Канта Власти Калининграда: Россия сделала все для увековечивания памяти Канта

Россия, в частности Калининград, сделала все для увековечивания памяти немецкого философа Иммануила Канта и его учений, заявил NEWS.ru пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков. Он напомнил, что Кант умер будучи подданным российской короны. По мнению Лыскова, это больше любых слов немецких политиков показывает позицию философа относительно РФ.

Никто больше нашей страны и нашего региона не сделал для увековечивания памяти великого философа и его учений. Хочу напомнить, что Иммануил Кант скончался будучи подданным российской короны. Мне кажется, это больше любых слов всех возможных немецких политиков показывает позицию великого философа относительно России, — сказал Лысков.

Канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии по случаю 300-летия философа Иммануила Канта заявил, что у президента России Владимира Путина нет «ни малейших оснований ссылаться» на философа. По его мнению, представления Канта идут вразрез с позицией России по Украине.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал прусского философа Иммануила Канта русским трофеем, «как и все» в регионе. По его словам, России необходимо разобраться с наследием философа. Он отметил, что Кенигсберг мог стать российским в ходе Семилетней войны. Тогда Кант стал бы подданным Российской империи.