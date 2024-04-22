Глава Калининградской области Алиханов дал новый статус философу Канту Калининградский губернатор Алиханов назвал философа канта русским трофеем

Фото: kremlin.ru

Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал прусского философа Иммануила Канта русским трофеем, «как и все» в регионе, сообщило издание «Новый Калининград». По его словам, России необходимо разобраться с наследием философа.

Кант для нас — это наш русский трофей, как и все что вы видите в Калининградской области, — заявил Алиханов на пленарной сессии Международного кантовского конгресса «Мировое понятие философии».

Губернатор уточнил, что как «любой рачительный хозяин» Россия должна мыслителя. Он отметил, что Кенигсберг мог стать российским в ходе Семилетней войны. Тогда Кант стал бы подданным Российской империи, подчеркнул Алиханов.

Ранее в пресс-службе Алиханова сообщили NEWS.ru, что западные соседи Калининграда забыли о десятилетиях, прожитых в духе добрососедства, и теперь «бряцают перед носом оружием». Так в администрации региона ответили на угрозы экс-главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса «нейтрализовать» российский город в случае угрозы странам НАТО. По словам пресс-секретаря главы региона, подобными высказываниями Литва выставляет себя на посмешище.