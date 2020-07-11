В Госдуму внесён проект об ответственности за несанкционированные свалки

https://static.news.ru/photo/f85f01a2-c38b-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму проект, призванный предотвратить появление несанкционированных свалок и предлагающий привлекать к уголовной ответственности не только за нарушение правил обращения с радиоактивными, бактериологическими или химическими отходами, но и иными их видами.

Предусмотрено расширение норм статьи 247 УК РФ на «накопление, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение и иное обращение с отходами производства и потребления», — цитирует РИА Новости документ.

Авторы законопроекта ссылаются на данные комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, согласно которым в ноябре 2019 года на территории города насчитывалось около 200 несанкционированных свалок общей площадью более 200 га. Депутаты указывают, что за преступления в сфере экологии часто выписывают штраф, не превышающий 100 тыс. рублей. Так как эта сумма, по их мнению, не является серьёзным наказанием и не выступает как превентивная мера, её предложили увеличить до 300 тыс. рублей, подняв максимальную ответственность за преступления в этой сфере до 3 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Щербинский районный суд Москвы потребовал от компании ООО «Силстар» ликвидировать свалку в посёлке Внуковское. Ущерб от неё оценили в 4 млрд 193 млн рублей. Площадь свалки превышает более 10 га. Межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения требований земельного и природоохранного законодательства в связи с незаконным складированием строительных отходов в границах семи земельных участков. Коммерческое предприятие не принимало никаких мер для вывоза отходов и устранения последствий несанкционированной свалки.