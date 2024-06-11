«Закон что дышло»: в Госдуме отреагировали на снятие санкций США с «Азова» Депутат Журавлев: США решили, что в «Азове» нет нацистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Снятием запрета на поставки вооружений украинскому батальону «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Вашингтон еще раз показал, что закон в США что дышло, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он напомнил, что с 2017 года организация была под американскими санкциями из-за того, что «ее руководство исповедовало экстремистские и нацистские взгляды». Ее запрещалось финансировать и поставлять оружие. Теперь же, отмечает Журавлев, «Госдеп все перепроверил и никаких нарушений не нашел».

Еще раз весь мир убедился, что в США закон что дышло и его немедленно поворачивают в ту сторону, которая сейчас выгодна, — сказал он.

О том, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону «Азов», ранее со ссылкой на Госдеп сообщила газета Washington Post. Там добавили, что перед этим деятельность формирования была проанализирована.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что Верховный суд ДНР приговорил к длительным срокам 10 участников «Азова». Военнослужащих признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением. В 2022 году они из минометов VZ-82 обстреливали жилой массив на западной окраине Мариуполя.