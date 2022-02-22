В Госдуме сообщили, кто спровоцировал российско-белорусские военные учения

Российско-белорусские военные учения — это вынужденная мера из-за действий Запады, заявил глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов изданию ИА SM-News. Россия и Белоруссия отрабатывают способы защитить своё союзное государство и территории, объяснил он.

Это наша земля, это союзное государство России и Белоруссии, вооружённые силы отрабатывают задачи по обеспечению безопасности этого государства. Эта группировка не просто так там появилась и приступила к проведению учений. Ведь наши партнеры как раз и спровоцировали эти учения тем, что продолжают беспочвенно, цинично и нагло наращивать своё военное присутствие на наших западных границах, — сказал Картаполов.

Он добавил, что Россия должна быть внимательна к растущей угрозе и не повторять ошибок Великой Отечественной войны. Учения, по словам Картаполова, направлены на то, чтобы «наши партнёры» знали: застигнуть Россию врасплох не удастся.

Ранее член Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что российские войска находятся на своей территории, они могут сосредотачиваться там, где хотят, — на границе с Украиной, других границах или в центре РФ. Так он прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова о 147 тысячах российских военных на границе страны.