В Госдуме рассказали о судьбе оборота криптовалюты в России Депутат ГД Горелкин: оборот криптовалют не запретят в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России планируют запретить создание криптовалютных бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима, однако сам оборот криптовалют остается разрешенным, заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, которого цитирует «Парламентская газета». Горелкин также является соавтором законопроекта о регулировании майнинга криптовалют.

По словам депутата, в ходе изучения законопроекта некоторые граждане пришли к выводу, что депутаты стремятся запретить оборот криптовалют в России, однако это не соответствует действительности, уточнил Горелкин.

Запрет охватывает только организацию оборота криптовалют, что означает запрет на создание бирж и обменников вне установленной зоны действия правового режима. Некоторые авторы настаивают на этом условии, учитывая геополитические обстоятельства, которые могут повлиять на появление легальной криптоинфраструктуры в России, — пояснил депутат.

Горелкин также не исключил возможности снятия этого ограничения в будущем. В то же время он подчеркнул, что граждане по-прежнему могут пользоваться иностранными криптовалютными биржами и обменниками.

Ранее в Госдуму РФ внесли инициативу, регулирующую майнинговую деятельность в стране. В частности, депутаты хотят запретить организацию обращения цифровой валюты.

Согласно законопроекту, определять требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будет правительство РФ при участии Банка России. Контроль деятельности возьмет на себя Минцифры.