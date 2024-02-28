В Госдуме рассказали о последствиях нападения НАТО на Калининград Депутат ГД Журавлев: РФ ответит на нападение НАТО взятием Сувалкского коридора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алексей Журавлев

В случае нападения НАТО на Калининград российская сторона ответит немедленно, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, военные ВС РФ могут взять под контроль Сувалкский коридор.

Посол (Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. — NEWS.ru) радуется тому, что на Балтике будет еще одна страна Североатлантического альянса, поэтому можно будет организовать некую блокаду Калининградской области с моря. На это, без сомнений, Россия немедленно ответит тем, что заберет под свой контроль Сувалкский коридор, по нелепой случайности принадлежащий сейчас как раз Литве, — сказал Журавлев.

По словам депутата, «русофобы обычно ни в географии, ни в истории не сильны», поэтому не знают и того, что Вильно в составе Российской империи был куда дольше, чем Вильнюс является столицей независимой Литвы. Журавлев также отметил, что кроме Калининграда у России на Балтике есть еще пять крупных портов: Усть-Луга, Санкт-Петербург, Высоцк, Приморск и Выборг.

Уверен, что если НАТО все-таки решится напасть на Калининград, свое внутреннее море Блоку придется обустраивать уже куда западнее. Может быть, в районе Германии или Франции странам Альянса придется совместными силами вырыть подходящий водоем, — сказал парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает враждебную риторику НАТО в свой адрес в качестве повода для введения дополнительных мер безопасности. Так он прокомментировал слова Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта между Москвой и Альянсом. Песков добавил, что Калининград является российским регионом на Балтике, «и так будет всегда».